I titoli sul Torino nella rassegna di lunedì 27 settembre 2021: in serata i granata saranno impegnati a Venezia

La Gazzetta dello Sport

-Senza sosta. Carica Sanabria, Toro al decollo: ora tocca allo specialista

Quarta da titolare in quindici giorni: alle neopromosse sei gol in otto sfide

-Venezia a caccia di punti pesanti. E Zanetti: “Abbiamo fame”

Tuttosport

“Toro, come con la Lazio”. Ma i ko fisici irritano Juric

Nuova frecciata a Cairo e Vagnati: “Gli infortuni capitano se prendi i giocatori all’ultimo o con problemi cronici”

–Praet, in 2 anni 22 gare out

Al Leicester il belga è finito ai margini dopo lunghe assenze per guai fisici

-Scoprirsi da Toro. Verdi ci riprova

Anche Brekalo è acciaccato: l’ex Napoli trequartista o punta di scorta