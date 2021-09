I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 26 settembre 2021, vigilia del match contro il Venezia

La Gazzetta dello Sport

Baby Toro. Pobega-Zima, voglia di conferma. Juric trova la spinta dei giovani

Il mediano e il difensore, 22 e 20 anni, si candidano per Venezia: l’allenatore farà turnover, è possibile l’utilizzo dal 1′

–Pjaca, risentimento al polpaccio: derby a rischio

Tuttosport

-Guaio Pjaca, in attacco è emergenza

Il croato bomber di scorta si ferma di nuovo: infortunio muscolare al polpaccio destro. Derby a rischio

–Izzo, ora corri: devi riconquistare Juric

La sua lunga assenza non è piaciuta al tecnico. Dietro però serve

La Stampa

-Pjaca si ferma: è già emergenza Toro. A Venezia l’attacco si affida a Sanabria

Un fastidio muscolare blocca il granata prima della trasferta di domani. A rischio anche il derby