La rassegna stampa di oggi, 29 giugno 2020 - Toro.it

I titoli sul Torino dei quotidiani in edicola lunedì 29 giugno 2020, la vigilia della sfida tra i granata e la Lazio al Grande Torino

Gli strascichi di Cagliari, la mente sulla Lazio: nemmeno il tempo di pensare a quello che è accaduto alla Sardegna Arena che per il Torino c’è da affrontare un altro ostacolo. Tra i titoli dedicati alla squadra di Longo le possibili novità di formazione ma anche l’analisi di quello che è sembrato essere lo stato d’animo del presidente Cairo.

La rassegna stampa del 29 giugno 2020

-Tuttosport – Dal mercato al palazzo, più i malumori del Fila. Gli errori poi si pagano

A Cagliari le facce del presidente, sempre più sgradito ai tifosi ma non solo a loro, suggerivano cattivi pensieri. Come l’arbitraggio di Mariani.

Zaza ko, sorride solo Bremer

Il brasiliano scala le gerarchie in difesa, dedica il gol (anche se inutile) alla compagna incinta e festeggia con lei sui social.

-La Gazzetta dello Sport – E’ un Toro 4X4: ecco pregi e vecchi difetti

Quattro punti in una settimana: Longo è severo, ma vede segnali incoraggianti