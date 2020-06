Torino, la rassegna stampa di oggi 30 giugno 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: la sfida tra Longo e Inzaghi si rinnova, dopo la Primavera ora la prima squadra. E il Toro deve vincere

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Longo sa come si batte Inzaghi. Ma deve svoltare

In Primavera, 3 vittorie su 3 con la conquista dello Scudetto e della Supercoppa, con Edera decisivo. Serve un’impresa anche con il turnover

E Verdi ora vuole prendersi il Toro

Edera o Berenguer potrebbero avere un turno di pausa, chance di riscatto per l’attaccante ex Napoli e per Ansaldi: hanno già dato una scossa sabato a Cagliari. Difesa: Lyanco o Djidji

La Stampa: Toro-Lazio è anche Longo contro Inzaghi. Cinque anni fa la sfida valeva uno scudetto

Stessa età, stesso stile; nel 2015 al granata il titolo Primavera. Oggi il laziale è un modello

CronacaQui: Toro, tra Lazio e derby settimana di fuoco per la squadra di Longo

La Repubblica: Toro, si cambia. Con la Lazio via al turnover

La Gazzetta dello Sport: Derby d’Italia

Belotti. Per Toro e Nazionale. Il Gallo ritrova il gol e rialza la cresta

Corriere Torino: Incroci e scudetti

Torino-Lazio è anche Longo-Inzaghi, un duello infinito e sempre decisivo