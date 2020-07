Torino, la rassegna stampa di oggi 1 luglio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: il Toro affonda contro la Lazio e ora rischia di nuovo grosso la retrocessione in Serie B

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come la squadra abbia ieri perso contro la Lazio, rischiando ora possibili ribaltoni in classifica. Longo tiene però alta la testa.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: La difesa non basta. Toro, così vai in B

Subito in vantaggio con il rigore di Belotti, i granata si chiudono e non tirano in porta. Immobile e Parolo ribaltano Longo

“Abbiamo dato il 110%. Ora grinta da derby: coltello tra i denti”

Longo cerca di salvare il salvabile: “Prestazione positiva. Non ho niente da rimproverare ai giocatori, a parte qualche sbavatura”. Quel confronto con Cairo e Vagnati a fine gara

La Stampa: Troppa Lazio per il Toro. Fallito il primo test con le big

Gara senza storia: granata avanti con Belotti, rimontati e poi battuti ben oltre il punteggio. Sabato il derby e, dopo il Brescia, l’Inter: il calendario in salita può complicare la salvezza

CronacaQui: Belotti illude il Toro. Poi brutto risveglio con Immobile e Parolo

La Repubblica: Longo: “Ora agguerriti nel derby. Possiamo cambiare la stagione”

Il tecnico granata dopo la seconda sconfitta di fila prova a rincuorare la squadra in vista della sfida di sabato: “Contro la Lazio abbiamo preso due gol evitabilissimi, ma i ragazzi mi sono piaciuti per spirito e dedizione”

La Gazzetta dello Sport: La Lazio resta in scia

Belotti lancia subito il Toro. Immobile-Parolo, altra rimonta

Corriere Torino: “Ora testa al derby”

Longo guarda al lato positivo della prestazione: “Potevamo fare risultato contro questa Lazio. Riproveremo sabato, in una partita pesantissima”