Torino, la rassegna stampa di oggi 2 luglio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: scossa per il derby, Longo vuole che la squadra dia un segnale di svolta al di là del risultato

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come Moreno Longo chieda una squadra carica e piena di voglia di combattere. L’allenatore granata parla coi suoi.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Longo-Toro, una scossa è vitale

Se non si svolta addio in ogni caso. Tentativo 4-4-2

Moreno ai giocatori: “Liberate la testa”

Longo sta cercando di restituire fiducia alla squadra, allentando la pressione psicologica. I concetti chiave: “Con la Juve non abbiate paura, tirate fuori il meglio giocando sereni”

La Stampa: Toro senza uomini e fiato. E la Juve è a distanza record

La condizione fisica generale preoccupa e la rosa ridotta costringe il tecnico a scelte obbligate. I punti che separano i granata dai bianconeri sono la fotografia di una stagione da dimenticare

CronacaQui: Toro, faccia a faccia in vista del derby: “Niente figuracce!”

La Repubblica: Serena: “Dybala e Belotti, saranno loro a decidere il derby”

La Gazzetta dello Sport: Lukic-Bremer un anno dopo. Il Toro si carica in vista del derby

Il 3 maggio 2019 i due granata furono protagonisti. Il serbo andò in gol, il brasiliano fece l’esordio dal 1′

Corriere Torino: Belotti pronto al poker

A segno in 3 partite di fila. Aspetta Zaza per la quarta