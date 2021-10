I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 29 ottobre, vigilia della sfida contro la Sampdoria al Grande Torino

La Gazzetta dello Sport

-Nuova formula Toro. Praet nel tridente qualità per la scossa

Juric può riproporre l’attacco del blitz col Sassuolo: il belga più Brekalo e Sanabria

-Segnali da Verdi: possibile il rientro già contro lo Spezia

Tuttosport

-Juric-Belotti: il patto. Il tecnico può convincerlo con una squadra da Europa

Il croato ha chiesto al capitano di decidere il suo futuro soltanto al termine della stagione dopo aver visto quello che ha fatto il Toro in campionato

-Ma contro la Samp è favorito Sanabria, il leader silenzioso

Nel ballottaggio col il Gallo è in vantaggio il paraguaiano che con Juric, è andato in panchina solo a San Siro