Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano del Torino

La rassegna stampa di oggi

Tuttosport

Praet-Singo-Belotti: ciao Samp

Toro bellissimo! Trionfo per Juric

Dominio, tre reti e finalmente zero rischi. Alla festa di uscire pure il Gallo, entusiasma, torna al gol: 100 in A. D’Aversa rischia

100 gol da godere. “Sono al crocevia. Vedremo insieme”

Belotti esalta il gioco di Juric e il rapporto col tecnico: “Sono stato chiaro da subito, con lui sono a posto. Voglio segnare ancora tanto col Toro, sento una grande voglia di rivalsa”

Singo e Aina che sprint

Praet gol e magie, Linetty lotta

“Tifosi, innamoratevi”

Juric acclamato da tutto lo stadio: “Il nostro obiettivo è far tornare una grande passione per il Toro. Brekalo? Nulla di grave: stop per prudenza. Cairo? Lo vedo poco”. E il patron: “Bene, molto bene”

La Gazzetta dello Sport

Uno scatto da Toro

Praet più Singo. Belotti, tris e 100. Dominio granata

Jurici si rilancia, la Sampdoria non c’è. Il Gallo raggiunge la tripla cifra in serie A

Andrea: “Festeggiamo. Il resto? Valuteremo”