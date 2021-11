I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 1 novembre 2021: i granata si godono il successo sulla Samp con un occhio allo Spezia

La Gazzetta dello Sport

-Mister fantasia. Magia e gol. Praet in volo, il Toro si gode il suo gioiello.

Il belga è un valore aggiunto ed è già nei cuori dei tifosi: «La mano di Juric si vede, io posso fare molto meglio»

-Oggi gli esami per Brekalo. E Pjaca rientra dopo la sosta

Tuttosport

-Gallo travolto dai messaggi dei compagni

Da Milinkovic a Bremer, da Linetty a Vojvoda: i giocatori esaltano il capitano anziché se stessi. Un segnale forte

-Praet, ricordi Scifo. “Che orgoglio”

Gol belga per il Toro 28 anni dopo il grande Vincenzino che ricorda per classe e colpi: «Una notte speciale, sì»

–Grandissimo Juric: festa granata al pub fra i tifosi e le birre

Non si è rintanato in un ristorante esclusivo: è andato in mezzo alla gente a bere una scura. Foto, autografi e sempre più affetto

