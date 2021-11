I titoli dei quotidiani sul Torino di martedì 2 novembre: tra la leadership di Juric (che va a vedere la Primavera), Linetty e Buongiorno

Tuttosport

Juric rivaluta il capitale Toro

Cairo incassa le sue sferzate e i milioni in più

Brekalo choc: un mese

Gli esami rivelano un infortunio più grave del previsto: distrazione del polpaccio

Il Toro mena più di tutti. E ai tifosi piace: “Era ora”

Granata primi per falli commessi: Pobega e Lukic sul podio. Con Juric addio squadra molle. E la seconda in A? Il Verona

Ragazzi, applausi da Juric

Un’altra cosa da Toro del croato: va fino a Biella per vedere la Primavera che rimonta la Samp

La Gazzetta dello Sport

La riscossa di Linetty

La cura di Juric l’ha rigenerato. Il jolly del Toro torna decisivo

La Stampa

Per il Toro è un Buongiorno: “Il ragazzo ora è esplosivo

Il difensore, ultima promessa del vivaio granata, ha convinto per qualità tutti gli allenatori. In estate ha lavorato sulla forza. Mezzano, ex tecnico dei giovanissimi, scommette sul suo futuro