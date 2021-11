La rassegna stampa del 3 novembre 2021: ecco i titoli dei giornali di oggi dedicati al Torino di Juric

Tuttosport

Nuovo Toro Belotti, svolta verde Kone

Out Pobega-Mandragora. A La Spezia centrocampo inedito col dubbio Rincon. Brekalo out ma ora Verdi è un’arma in più a sorpresa: Juric resuscita chi ha fame

Juric, voglia di Primavera: 4 sulla lista

Stenio brucia le tappe sulla fascia, Baeten alla Sanabria. Poi Savini alla Pobega e tuttocampista Di Marco

Pjaca, manovre di rientro

Juric conta sul rientro del croato (al lavoro al Fila) dopo la sosta per ovviare con un altro trequartista al ko di Brekalo

I due primi posti del Toro

Il miglior difensore di tutta la Serie A? Bremer. Il portiere meno impegnato? Milinkovic-Savic

La Stampa

Toro, coperta corta nella linea mediana. A Spezia cuore nuovo

Pochi cambi a centrocampo a causa di infortuni e squalifiche

Corriere Torino

La “scorta” di Bremer

Djidji e Buongiorno stanno vivendo una svolta personale sotto la guida di Juric. E Bremer, là dietro, si sente meno solo