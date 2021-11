I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 4 novembre 2021, a due giorni dalla sfida di La Spezia

La Gazzetta dello Sport

La svolta di Juric. Pressing, duelli e gioco verticale. Toro nella scia di Milan e Atalanta

Nel corpo a corpo regge l’urto con la capolista, negli ultimi 40 metri viaggia al ritmo di Gasp: il progetto cresce. Prossimo obiettivo: più gol

Tuttosport

-Assalto di Conte ai gioielli del Toro. Cairo alla prova

Il nuovo tecnico del Tottenham vuole Singo: lo aveva colpito anche ai tempi dell’Inter e ha continuato a seguirlo. Ma piacciono anche Bremer e Belotti

–Toro, mai più umiliazioni stile Spezia

Il 4-1 del 15 maggio vale gli 0-7 contro Atalanta e Milan. Lo spirito di Juric e la nuova rivalsa per un nuovo Toro

–“Kone? E’ nato pronto”

Paloni, agente e soprattutto amico dell’ivoriano. “La fuga in Italia per scappare dalla miseria”