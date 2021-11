I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 5 novembre 2021, alla vigilia di Spezia-Torino

La Gazzetta dello Sport

-Buongiorno Toro. Da promessa a punto fermo. E Alessandro prolunga al 2025.

Il difensore è cresciuto nel vivaio «Lavoro duro per migliorarmi»

-Lucca, così l’ex ds Bava lo lasciò partire gratis

Tuttosport

-Dietro ai gol c’è anche Jackson, mitico coach

Juric ha studiato l’allenatore più vittorioso dell’Nba e il suo “triangolo offensivo”

–E così hanno segnato in 10, mai successo nella storia granata

Dopo appena 11 giornate è un record: sono decisivi i continui movimenti in attacco e gli inserimenti da fasce e centrocampo

-Lucca: Cairo accusa Bava. Ma i tifosi accusano lui

Bufera social dopo che il patron scarica sull’ex capo del vivaio la cessione del bomber del Pisa, che ora tutti vogliono