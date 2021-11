I titoli sul Torino nella rassegna stampa del 6 novembre, giornata della sfida dei granata allo Spezia

La Gazzetta dello Sport

Belotti, doppia sfida. Cerca nuovi record e l’allungo del Toro.

A La Spezia torna titolare e apre la caccia alla serie di Pulici e ai gol in A di Graziani

-La carica di Juric: “Per noi è come una piccola finale”

Tuttosport

–“Toro, per noi è una finale: vinci”. Juric: “E la sosta sarà grandiosa”. Occhio alla Juve

Il tecnico si aspetta una risposta forte da Verdi: con i fatti. “Felice per Belotti”. Il duello a distanza con i bianconeri

-E a La Spezia approda la nuova spedizione dei mille: che tifo!

Sono andati a ruba i biglietti del settore ospiti, esaurito da giorni. E’ la prova di un entusiasmo eccezionale, risvegliato da Juric

-Toro, cercasi terzino

Vagnati deve trovare un esterno per gennaio: italiano o straniero, meglio se sinistro. E Juric conferma: “Sì, serve”