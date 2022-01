Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i principali titoli dei quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano del Torino

Il calciomercato di gennaio, che inizia ufficialmente proprio oggi, è l’argomento principale sulle pagine dei quotidiani in edicola quest’oggi. Ma si parla anche della partita di giovedì contro l’Atalanta in cui Juric ritroverà il suo maestro Gasperini.

La rassegna stampa di oggi

Tuttosport

Moro: è Toro-Sassuolo

Cercansi gol giovani, scatto dei granata nel caos del Catania

Siciliani, rischio cancellazione: è corsa a comprare in anticipo il bomber, di proprietà del Padova (ma potrebbe giocare in un 3° club solo che da luglio: vi spieghiamo perché). Emiliani in pole: i granata ci provano

Telenovela Belotti Toronto sul Gallo? Lui vota per il Milan

Toro, altri covid? No!

Confortano i tamponi di ieri: i giocatori contagiati restano 4. Atalanta: il positivo è Musso, lo rivela la fidanzata

La Gazzetta dello Sport

Toro, esame Gasp

Juric va a casa del maestro. S’ispira alla Dea per batterla

Il tecnico croato è cresciuto alla scuola di Gasperini, che sfiderà con le stesse armi: aggressività alta e tanti duelli a tutto campo

La Stampa

Toro, il lungo addio di Belotti. Il Gallo aspetta la chiamata giusta

A metà febbraio il capitano tornerà a disposizione: nel suo futuro Toronto è un’idea, il Milan il grande sogno