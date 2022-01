I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 4 gennaio 2022, a due giorni dalla sfida contro l’Atalanta di Gasperini

Tuttosport

-Zampata del Toro: Gatti. Vagnati, scatto in avanti per il difensore goleador

Giovane di qualità del Frosinone, sa marcare, impostare e segnare: era del Toro… Di mezzo le possibili partenze di Izzo adesso e Bremer a luglio. Concorrenza alta.

-Extracomunitari, un posto libero

Se arriva Piton, non lo occuperà lui: ecco perché

-Praet&Mandragora in rampa di lancio. I tamponi? Oggi test

Il trequartista e il centrocampista si candidano per Bergamo. E stamane nuovo di giro di molecolare per tutti, restando in bolla

La Gazzetta dello Sport

Il Toro decolla. Brekalo più Praet: Juric ora studia un attacco letale

I due pronti a supportare Sanabria: ma serve più cinismo e concretezza