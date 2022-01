I titoli dei principali quotidiani sul Torino, tra calciomercato e il nuovo protocollo della Serie A: ecco la rassegna stampa

Tuttosport

Cairo di traverso

Il patron del Torino: “Primavera? Non ha senso. Imitiamo la Premier e salvaguardiamo il merito”

Toro in isolamento: ricorsi pronti e attesa per i viola

I granata si cautelano dalle eventuali decisioni del Giudice Sportivo

Difesa: gli uomini di Juric

Vagnati sta tra Kumbulla e Gatti. Rincon alla Samp: per sbloccare le entrate adesso va ceduto Izzo

Fares vicino al Toro

L’algerino dà il suo ok ai granata: Vagnati vuole chiudere con Lotito per il prestito con diritto di riscatto

Aina in Premier? C’è il Leeds

Per lui, emerso nel Chelsea, sarebbe un nuovo ritorno dopo l’esperienza al Fulham

La Gazzetta dello Sport

Toro, Fares dice di sì

Mohamed vuole solo il Toro: ipotesi prestito. Genoa su Zaza