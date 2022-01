I titoli sul Torino di oggi, sabato 8 gennaio 2022: tra possibili slittamenti e calciomercato, le notizie sui granata

Tuttosport

–Toro: tra Vignato e Orsolini ecco Lazovic e Rieder

Juric non forza ma tornerebbe volentieri ad allenare il suo pupillo: Tudor per ora storce il naso. Occhi in Svizzera sul talentuoso centrocampista dello Young Boys

-Altri 4 da piazzare. Si prova con Verdi

Dopo Rincon, un altro granata per la Sampdoria

–Domani no, lunedì nì. Ma Juric è al lavoro

Ieri primi via libera della Asl, oggi tamponi sperando di tornare ad allenarsi sul serio. Ansaldi malato fa outing. Ipotesi: far slittare di un giorno Torino-Fiorentina e la Coppa Italia dei viola

La Gazzetta dello Sport

Torino-Fiorentina slitta a lunedì? Udinese e Bologna ancora bloccate

I granata hanno chiesto un posticipo al lunedì alle 18.30: slitterebbe anche la Coppa Italia dei viola contro il Napoli

–Fares, volata finale. Accordo Lazio-Torino, manca soltanto l’ultimo sì dal Genoa

Intesa tra i club: prestito con riscatto a 5 milioniResta ancora aperta la pista Vignato. Idea Bessa

-Ieri tamponi ok. Ripresi al Fila gli allenamenti individuali

