Tuttosport

Juric l’anti-virus

Covid, colpi di scena ma il tecnico carica: noi più forti di tutto

Oggi si torna a giocare: “per forza”. Granata condizionati dalle assenze tra i titolari. Appena 7 gli allenamenti in 17 giorni, 4 negli ultimi 10. Ma il tecnico scuote il gruppo: andiamo oltre anche col cuore

Tra Milan e Toro

Paradosso Pobega sogno e imbarazzo

Tentativo per Amrabat. “Belotti, vieni in Arabia”

Per il Gallo anche un’offerta dai sauditi. La partita con i viola favorisce la riapertura della trattativa per il marocchino

La Gazzetta dello Sport

Garanzia Sanabria

Il Toro si affida all’attaccante che all’Olimpico venga sempre

In casa ha fatto 7 delle sue 8 reti. Juric gli chiede gol oltre alla qualità

La Stampa

Rebus Toro alla prova Vlahovic

C’è la Fiorentina, Juric senza Milinkovic-Savic ha il dubbio portiere: possibile chance per Gemello, mai un minuto in serie A

Il Corriere della Sera

La garanzia è Lukic

Il Toro ospita la Fiorentina (ore 17) dopo una settimana complicata percola del Covid. Juric riparte dal centrocampista serbo, sempre presente quest’anno