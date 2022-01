La rassegna stampa di oggi, 11 gennaio 2022: i titoli sul Torino il giorno dopo la vittoria rotonda sulla Fiorentina per 4-0

Tuttosport

-Toro show: grazie Juric. È Ivan dei miracoli: “Progressi super, io li vedevo al Fila”

“Da settimane notavo sempre maggior fluidità e intensità. Se si lavora bene, poi in partita si vede e ci togliamo tante soddisfazioni. Gemello e Bremer, che bravi!”

-Bremer ci ha preso gusto: “Voglio almeno dieci gol”

“Avanti così: abbiamo dimostrato di potercela giocare contro chiunque”

La Gazzetta dello Sport

-È un gran Torino. Granata devastanti: apre subito Singolarizzano Brekalo ne fa due e la Fiorentina viene annullata

Tre gol del Toro già nel primo tempo,chiude Sanabria: l’Europa si avvicina. I viola non entrano mai in partita

–Cairo sorride: “Che partita. Juric ci ha dato gioco e anima

Il presidente granata entusiasta «Restiamo coi piedi per terra, continuiamo a lavorare così»