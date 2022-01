I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 12 gennaio 2022: la vittoria con la Fiorentina, la sfida alla Samp di sabato e il mercato

Tuttosport

Bremer, scatto rinnovo. Vagnati accelera: summit per la firma del gioiello

L’obiettivo del Toro: prolungare sino al ’24 con opzione unilaterale di un altro anno. Patto di mercato col centrale, nel mirino di Inter, Milan, Juve, Napoli e delle inglesi

-Juric e quei video sul flop di Firenze per scatenare i suoi

Nei giorni di lavoro assieme dopo la quarantena ha riproposto “la tragedia dell’andata”: un capolavoro tattico e motivazionale

-Praet, caviglia a rischio Samp

Sollievo: trauma distorsivo, non muscolare

La Gazzetta dello Sport

Toro da Euro scalata. Maturità, condizione, calendario. Juric ha tutto per puntare in alto.

Calcio moderno, una forma fisica eccellente, la consapevolezza e i gol delle punte. Così i granata si sono inseriti nella corsa per un posto nelle Coppe