Torino, la rassegna stampa di oggi 3 maggio 2020 - Toro.it

I titoli dei quotidiani che parlano del Torino in edicola il 3 maggio 2020: Vagnati e Superga i principali argomenti

Le celebrazioni del 4 maggio e contemporaneamente le manovre che porterebbero a Vagnati, ex ds della Spal e in procinto di accordarsi con Urbano Cairo. I 71 anni dalla Tragedia del Grande Torino saranno ricordati in modo diverso dal solito, considerata l’emergenza sanitaria. E intanto il Toro dovrà risolvere anche la “compresenza” eventuale tra Bava e Vagnati.

La rassegna stampa

Tuttosport: Toro, con Vagnati sarà rivoluzione?

Il suo arrivo apre nuovi scenari in una struttura dal dna granata

Semplici e Fares: si può

Vagnati vorrebbe il tecnico con il quale ha condotto la Spal dalla C alla A. E proverà a prendere l’esterno che, prima dell’infortunio, piaceva all’Inter. Tutto dipende da Cairo: fin qui ha creduto in Longo

La Gazzetta dello Sport – Un 4 maggio diverso: cerimonia al Filadelfia per il Grande Torino

Domani nessuno andrà al Colle: don Riccardo sarà il solo a ricordare gli Invincibili allo stadio

La Repubblica: Ezio Rossi: “A Superga io salgo tutti i giorni, ma non il 4 maggio”