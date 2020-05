Torino, la rassegna stampa di oggi 1 maggio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: dal possibile ribaltone con Vagnati alle celebrazioni del 4 maggio. Le ultime di casa granata

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Toro, ribaltone in vista! Vagnati ds, Bava in bilico

L’artefice della miglior Spal di questi anni ha rescisso con il club ferrarese. E si parla già di accordo con Cairo

Grande Torino nel mondo

Il Toro Club Tonga: “Noi i primi a vedere l’alba del 4 maggio”

La Stampa: “Sarà un 4 maggio molto più intimo. Il Grande Torino non si dimentica”

Da Gabetto a Mazzola, da Ossola a Menti, la tragica ricorrenza vissuta dai parenti dei giocatori granata

CronacaQui: Da Pulici a Bruno: “Tutti sul balcone degli invincibili”

La Gazzetta dello Sport: Toro, la rincorsa di Verdi: un altro ruolo per la svolta

Con il 3-4-3, non più trequartista o seconda punta. Longo ha bisogno di lui come attaccante di fascia

Corriere Torino: Il Valencia torna al granata, i tifosi rivogliono “il Torino”

La maglia fu indossata nel giorno del debutto nella massima divisione