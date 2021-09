I titoli dei quotidiani sul Torino: ecco le aperture dei giornali sulla squadra di Ivan Juric, dopo il mercato e gli ultimi acquisti

Tuttosport

“Toro, o si cambia o si cambia”

Vagnati si espone: “Mai più anni così. Belotti? Chissà”

Pjaca, ciao Juve: voglio sposare il Toro a lungo

Il croato esalta la piazza granata e non teme l’effetto Zaza. “Occhio a Brekalo, vedrete”

Il Torino fa un bel gol. Ma per Cairo è autogol

Rabbia per la celebrazione del 16° anno di presidenza. Protesta davanti al Comune

Il caso Blackstone: “New York sede non competente”

Il Toro a scuola: “Finalmente”

La società corre ai ripari, allarmata dalla perdita di giovani tifosi: “Vogliamo tornare tutt’uno con la città”

La Gazzetta dello Sport

Occasione Toro

Pjaca e Pobega puntano in alto: “Sarà l’anno giusto per la svolta”