I titoli sul Torino nei quotidiani in edicola giovedì 2 settembre 2021: gli strascichi del mercato e la vista sul campo, dopo la pausa

Tuttosport

Juric ha 2 squadre, ma ora serve un Toro

Sette arrivi più i rientri di Aina e Djidji e forse manca un difensore (Mustafi?). L’urgenza è però ridare al Toro un’identità di gioco, aggressività e coraggio

Mercato? Il problema resta Cairo

Bruno: “Lui non capisce di calcio, non c’è società né programmazione. E’ tutto improvvisato, e in extremis”

“AAA Cercasi Campo”

Primavera, Ludergnani fa il giro delle sette chiese per trovare una soluzione alternativa alla lontana Biella. Finora solo no

La Gazzetta dello Sport

Un Toro extralarge. Gol, tecnica e fantasia in dote. Un settebello vincente per Juric.

Il mercato consegna all’allenatore una rosa di 27 uomini di movimento e 4 portieri. Il settore più ricco è la mediana

