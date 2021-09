La sessione di calciomercato estiva è terminata: nella nostra rassegna stampa ecco i titoli dei quotidiani di oggi sul Torino

Non può che essere la sessione di mercato conclusasi ieri alle 20 l’argomento principali sui quotidiani in edicola questa mattina che si occupano del Torino. Nella nostra consueta rassegna stampa ecco i titoli dei principali giorni di oggi.

La rassegna stampa di oggi

Tuttosport

Colpo Brekalo, ma Toro incompiuto

C’è più qualità: però in ritardo e tra le carenze

Piace l’acquisto del talentuoso attaccante croato. Non sono arrivati Amrabat e il trequartista puro

E Josip ha iniziato a correre subito: firma in extremis

Per depositare il contratto in tempo ha dovuto rinviare le visite! Gol e numeri per l’attacco, coccole dai tifosi. E lui: “Forza Toro!”

“Zima è ok: sfonderà ma Juric ha ragione”

Skuhravi: “Crescere nello Slavia Praga è una garanzia, come lavorare col croato. Che però ha avuto rinforzi tardi: chi arriva deve ambientarsi, trovare pure casa…”

La Gazzetta dello Sport

Il finale è del Toro

Granata scatenati. Dopo Praet e Zima preso anche Brekalo

Il giovane talento croato arriva dal Wolfsburg. Sistemati tutti i reparti. Il d.t. Vagnati: “Colpi importanti messi a segno grazie agli sforzi di Cairo. Juric saprà valorizzarli”

La Repubblica

Toro scatenato l’ultimo colpo il croato Brekalo