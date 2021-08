Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani che si occupano del Torino in edicola quest’oggi

Le varie trattative di calciomercato imbastite dal dt Davide Vagnati, per cercare di accontentare Ivan Juric che ha più volte chiesto con vigore rinforzi, sono l’argomento principali sulle pagine dei giornali che si occupano del Torino in edicola questa mattina. Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei quotidiani.

Tuttosport

Juric anti Cairo per i tifosi in tilt. La resa dei conti

Se gli ultimi giorni di mercato placheranno gli sfoghi del tecnico la situazione potrebbe appianarsi. A meno che non paghi Vagnati

Toro: tutto su Messias

Con il Crotone si può chiudere oggi. E riecco Praet. Difesa: stretta per Kabak, Colley tra le alternative

Toro, gli svincolati? Da Ricci fino a Ribery

Vagnati tra chi è senza contratto sta già inseguendo Mustafi per la difesa ma buone occasioni si presentano anche negli altri reparti: c’è pure Ntcham

La Gazzetta dello Sport

Le mosse Toro

Messias, riparte l’assalto. E c’è la tentazione Praet

I granata tornano a trattare per il gioiello del Crotone. L’ex doriano è l’alternativa. Beacao o Kabak per la difesa

La Stampa

Juric a Spalato. Cairo in silenzio, la crisi del Toro per ora è congelata

Il tecnico non andrà oltre le dure critiche fatte. Per il patron deve essere lui il valore aggiunto

La Repubblica

Toro. Ecco Amrabat e Praet, i due acquisti di Cairo per calmare Juric