I titoli dei principali quotidiani sul Torino, dopo la sconfitta di Firenze e l’ennesimo sfogo di Juric: la rassegna stampa del 29 agosto 2021

Tuttosport

Il Toro di Cairo è sempre una pena

Juric fa cosa può: gode pure la viola. Verdi, gol tardivo

Messias? Ora lo blocca Djidji

Nella trattativa per il brasiliano il Crotone ha chiesto il francese. Ma il Torino adesso ha la coperta corta in difesa: avanti per Kabak

“Zero reazioni al mio grido di disperazione: così non ha senso!”

Juric avvilito e furioso: “Assurdo prendere uno come me ma non chi serva per fare un certo calcio. Altre le promesse. E non chiedo la luna”

“Juric, faremo il possibile. Ma attenzione alle casse”

Le parole di Vagnati sono una vuota risposta al tecnico e suonano come un inquietante avvertimento ai tifosi granata

La Gazzetta dello Sport

Toro, passo indietro

Juric: “Sconfitta giusta. C’è ancora tanto da fare. Ma niente scuse né alibi”

La Stampa

Questo Toro è abbonato alla sconfitta. E Juric rincara la dose: “Sono disperato”

La Fiorentina domina. I granata pericolosi solo nel finale. Il tecnico affonda i colpi, il rapporto con Cairo vacilla già