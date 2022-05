La rassegna stampa di venerdì 6 maggio 2022: ecco i titoli dei principali quotidiani sul Torino, alla vigilia del Napoli

Tuttosport

Praet: il Toro tratta

Primi contatti col Leicester

Bremer pronto per Osimhen

E Djidji è rientrato dal permesso in Francia

Juric è sempre un passo avanti: Cairo lo promuove

Che cosa c’è dietro ai paragoni del presidente: “Ivan sulle orme di Ventura. non vuole giocatori affermati, li lancia lui: mi piace”

La Gazzetta dello Sport

Ricci, Juric lo applaude, lui scala posizioni. E’ pronto a guidare il Toro contro il Napoli

Si è inserito in granata a tempo record. E il c.t. Mancini lo segue con attenzione