I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 9 maggio 2022, nella settimana che porta i granata a Verona

Tuttosport

Juric-Cairo, gli scenari. Un anno (quasi) garantito

Minime le possibilità di uno strappo fin dall’estate, ma il tecnico per inaugurare un ciclo chiede garanzie: se il patron le tradirà difficile pensare a un terzo anno

–Bremer, Leicester in corsa ma l’Inter resta la favorita

Dopo Chelsea e Liverpool un’altra inglese vuole il brasiliano. La chiave è il rinnovo del prestito di Praet

-Gli occhi su Boloca

Il Toro guarda anche ai gioiellini della Serie B: dopo l’affare saltato per Gatti, poi preso dalla Juventus, i granata osservano con attenzione l’eclettico centrocampista del Frosinone che ha cominciato la scalata dalla D

La Gazzetta dello Sport

Berisha: “Si poteva lottare per l’Europa ma ci sono le basi per un bel Toro”

Il portiere ritrovato: “Ho parato il rigore a Insigne perché lo avevo studiato”