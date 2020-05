Torino, la rassegna stampa di oggi 7 maggio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: aria di cambiamenti in casa granata, si pensa al nuovo allenatore. Primo caso di Covid-19 per i granata

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta dei possibili cambiamenti che il Toro dovrà vivere dalla prossima stagione: nuovi allenatori si candidano per prendere il posto di Longo, che intanto pensa a riprendere. Ma c’è un primo caso di positività al Covid-19.

Tuttosport: Toro, un ribaltone tira l’altro. E ora spunta Giampaolo

Longo non è ancora fuori dai giochi, ma Cairo e il nuovo ds stanno già pianificando il futuro: sondaggi con gli ex tecnici del Milan e della Spal. Sullo sfondo Juric-Pioli

E arriva il primo positivo granata

Il Toro mantiene il riserbo sul giocatore contagiato che è già in quarantena. Esami finiti, esiti per tutti attesi entro stasera. Domani al Fila riprenderanno gli allenamenti: a scaglioni

CronacaQui: Toro, primo caso di Covid: “Isolato, è asintomatico”

La società non ha divulgato il nome del giocatore per la “privacy”