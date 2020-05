Torino, la rassegna stampa di oggi 6 maggio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: con Vagnati, il Toro si prepara a cambiare faccia. I granata pronti ad allenarsi

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta dei piani futuri del Toro, immediati e lontani. I giocatori hanno già cominciato a sostenere i test medici, venerdì ricominceranno gli allenamenti. Mentre con Vagnati potrebbero cambiare molti aspetti tecnici.

Tuttosport: Riecco il Toro antivirus

Venerdì si riparte col dubbio Longo

Cairo rimanda Bava a guidare il vivaio: lui dice di sì per amore

Pur ferito dal presidente, che adesso non lo vede più come ds, ha accettato il passo indietro comunicandolo via chat al vivaio

La Stampa: Pezzo pregiato

Belotti davanti a un bivio: legarsi al Toro a lungo o guardarsi attorno. Il Napoli pronto a offrire Petagna e 20 milioni. Milan e Roma alla finestra

CronacaQui: Rivoluzione Cairo. Subito Vagnati, Bava torna alle giovanili

La Repubblica: Toro, Rincon e Nkoulou i primi al via

Tra i granata via alle visite mediche. E c’è in arrivo il nuovo uomo mercato: Vagnati, ex Spal. Bava torna a occuparsi del settore giovanile

La Gazzetta dello Sport: Toro di nuovo in moto. Da venerdì ci si allena

Quattro turni di lavoro su due campi in gruppi da tre. Spogliatoi chiusi: si arriverà già in tuta

Corriere Torino: Il Toro comincia le visite, Nkoulou apre le danze

Visita medica, tampone, esami del sangue e parametri lattacidi per i giocatori granata