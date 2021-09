Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali giornali in edicola quest’oggi che si occupano del Torino

Tuttosport

Che delirio per Ribery

7.000 tifosi solo per lui: “Già pronto per il Toro”

Presentazione da colossale, un’intera città sogna: “Conquistato dalla gente. Ho rifiutato proposte più vantaggiose per aiutare la Salernitana a crescere”

Biglietti: tifosi campani stoppati dalla tessera

Vietata la vendita in Primavera: la Salernitana aveva appena invitato i propri sostenitori a occupare posto in suddetta Curva o nei Distinti. Quei precedenti…

“Iago sta bene”

Falque: “Io e la mia famiglia granata e torinesi per sempre. Tifosi, grazie: non mi avete mai abbandonato”

La Gazzetta dello Sport

Il Toro alza il muro

Sprint Bremer. Ora la difesa può ritrovare il suo leader

Il brasiliano intensifica il lavoro: punta a esserci con la Salernitana

Rebus centravanti: Belotti ci prova, Pjaca si candida

L’azzurro tenta lo sprint, ma senza rischi. Con Sanabria di ritorno dalla nazionale e Zaza out, il croato in pole

La Stampa

Sanabria rompe il digiuno, in gol con il Paraguay, ora punta la Salernitana

L’attaccante del Toro ha segnato contro la Colombia di Cuadrado, 4 anni dopo l’ultimo sigillo