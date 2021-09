Il titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 8 settembre 2021: tra recupero di Belotti e vista sulla Salernitana, avversaria di domenica

La Gazzetta dello Sport

Brekalo: Juric cala la novità. Josip brucia le tappe per prendersi il Toro

Si è presentato in forma campionato. Con la Salernitana debutta da trequartista

Tuttosport

-L’urgenza del rinnovo e il recupero lampo. Toro, tutto sul Gallo

-Papà Sanabria torna di corsa

Il paraguaiano rientra in anticipo dalla Nazionale: pronto a fare il Belotti. E la Nigeria libera Aina: atteso al Fila pure lui

-Juric, necessità e qualità. Pobega con Mandragora

Praet non c’è, il tecnico lavora a una mediana col rossonero in prestito: per il Toro, non per il Milan