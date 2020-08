La rassegna stampa di oggi, 8 agosto 2020 - Toro.it

Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani che si occupano del Torino in edicola quest’oggi

L’inizio dell’avventura di Marco Giampaolo, il calciomercato e il ritiro a Biella sono i principali temi trattati sui quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano delle vicende del Torino. Ecco i titoli dei giornali nella nostra consueta rassegna stampa.

La rassegna stampa

Tuttosport

Nkoulou. Ora può rimanere e poi prolungare

Da ammutinato un anno fa a capitano contro la Roma a fine luglio: pace col Toro. Resta, a meno di offerte super

Si tratta col Porto per Tiquinho Soares, bomber da 15 milioni

Cairo e Vagnati non vogliono cedere Belotti: in bilico Zaza. Sempre dal Portogallo: Lyanco conteso da Sporting e Bologna

La Gazzetta dello Sport

Via al ciclo Giampaolo

Cairo apre una nuova era: “Sarà un cammino positivo”. Il tecnico: “Toro glorioso”

Ufficiale l’arrivo in panchina dell’allenatore abruzzese: “Ho un gran voglia”. Il presidente: “Lo supporteremo in tutto”

Boyé e Segre stuzzicano: sotto osservazione in ritiro

Occasione a Biella per i giovani granata. Anche Buongiorno, Kone e Fiordaliso sono in rampa di lancio

La Stampa

Il Toro in ritiro a Biella nel solco del mitico Pozzo

La squadra di Giampaolo preparerà la nuova stagione nella città natale del ct granata e dell’Italia. Il nipote: “Spero vengano a vedere il museo a lui dedicato perché fino alla fine è rimato un tifoso”