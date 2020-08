Torino, la rassegna stampa di oggi 10 agosto 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: comincia il calciomercato del Toro, vicinissimo Rodriguez. Sarebbe il primo colpo per Giampaolo

Tuttosport: Torreira spaventa Cairo. Così Vagnati va su Petriccione

Il ds prova a trattare il play ex Samp, in uscita dall’Arsenal: è il sogno di Giampaolo ma per il patron è troppo caro. Il Toro sonda il leccese, il tecnico vara alternative

Rodriguez al Toro si può fare già oggi

La trattativa è prossima alla conclusione: è un’operazione da circa 3,5 milioni. Al terzino sinistro un nuovo contratto di almeno 3 anni da 1,5 milioni di euro netti

La Stampa: Toro, ore decisive per Rodriguez. Giampaolo fa shopping col Milan

I granata inseguono anche gli altri rossoneri Krunic e Calabria

La Repubblica: Toro, Radu o Sepe per Sirigu

Giampaolo tra i granata cambia tutto: difesa a quattro, via Izzo e Lyanco, arriva Rodriguez

La Gazzetta dello Sport: Il mio Giampaolo. I consigli di Galeone: “Avrai successo se capirai davvero lo spirito del Toro”

Dal maestro le dritte all’allievo di Pescara: “Sei in un club storico: devi integrarti”

Corriere Torino: Rodriguez, primo colpo granata

Giampaolo chiama, il giocatore risponde e Maldini dà l’ok: oggi o domani l’appuntamento decisivo