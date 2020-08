Torino, la rassegna stampa di oggi 11 agosto 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: avanti con le voci di mercato, il Toro ora si prepara per i nuovi acquisti

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come la squadra granata si stia preparando a cambiare volto: continuano le indiscrezioni sul calciomercato del Toro e in particolare si parla della trattativa per Ricardo Rodriguez. Ecco i titoli dei principali giornali che si occupano delle vicende della squadra granata.

Tuttosport

Toro, anche Bonazzoli-Bereszynski

Summit non solo per Linetty e Ramirez

Rodriguez in arrivo. Nuovi passi avanti

Contatti per la punta ex milanista Borini. Centrocampo: occhi su Valoti della Spal

60 Toro Club a Cairo: “Metti in vendita il Toro”

Dalla protesta degli striscioni a quella delle lettere: spedito al presidente granata uno scatalone di contestazioni

La Gazzetta dello Sport

Il Toro secondo Marco

Pensiero collettivo, droni e triangoli: il calcio di Giampaolo

Dalla filosofia ai concetti, la tattica fino allo sfinimento. Per inseguire la bellezza

Vagnati a cena con il Milan: servito Rodriguez nel menù

Oggi in agenda l’incontro con l’agente dello svizzero. Per il centrocampo seguiti Linetty e Krunic. Pista Borini

La Stampa

Indovina chi viene a cena? Toro, intesa per Rodriguez primo regalo a Giampaolo

Incontro serale tra il ds del Milan Massara e quello granata Vagnati. Per il difensore svizzero (pagato 3,5 milioni) pronto un contratto triennale.

Il Corriere della Sera

Verdi può svoltare. Rodriguez, ci siamo. Lyanco in vetrina.

Bologna e Sporting vanno forte sul brasiliano

CronacaQui

Rodriguez e gli altri. Toro, patto col Diavolo per cancellare la crisi

Mentre Lyanco può finire allo Sporting