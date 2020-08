Torino, la rassegna stampa sportiva di oggi 12 agosto 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: tanti nomi per il calciomercato dei granata, Giampaolo aspetta i primi rinforzi

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta del calciomercato dei granata: dagli addii alle conferme, fino ai volti nuovi. Tantissimi nomi in ballo, ora si aspetta l’accelerata.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Cairo, lo trovi un regista?

A Giampaolo serve in fretta un play: ora spunta Badelj

Altri obiettivi Toro: Linetty, che fatica! Piste Borini-Caprari

La Stampa: Belotti capitan futuro. Toro, la prima mossa per blindare il Gallo

Il contratto scade nel 2022: Cairo è pronto ad allungarlo fino al 2024

CronacaQui: Toro, Izzo e Sirigu nel mirino Atalanta. I granata su Borini

La Repubblica: Ecco i fedelissimi di Giampaolo. Toro su Krunic, Borini e Linetty

L’allenatore ha chiesto per il centrocampo giocatori che ha già conosciuto nelle sue ex squadre. Per la difesa oltre a Rodriguez il ds Vagnati sul nazionale francese Under 21 Sarr del Nizza

La Gazzetta dello Sport: Gli uomini di Giampaolo

Rapetti era il marine di Mourinho. Il vice Conti un allievo di Delneri

Corriere Torino: Rodriguez, è questione di spiccioli tra Toro e Milan. Spunta Vecino oltre a Krunic