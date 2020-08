La rassegna stampa di oggi, 29 agosto 2020 - Toro.it

I titoli sul Torino nella rassegna stampa di sabato 29 agosto 2020: tra mercato e la prima amichevole di oggi contro il Novara

Il calciomercato e la prima attesa uscita di oggi contro il Novara. Questi i temi principali sui giornali che parlano del Torino. Dopo la conferenza di presentazione di Linetty e Vojvoda si analizzano infatti anche le parole del ds Vagnati che si è speso su Belotti, su Sirigu e non solo. Ecco i titoli principali.

La rassegna stampa del 29 agosto 2020

Tuttosport

“A Giampaolo il Toro che vogliamo. E Sirigu rimane qui al 100%”.

Vagnati a 360°: “Unità di intenti col tecnico. Belotti a vita, Vera ci piace ma c’è tempo”.



Verdi ko, salta la prima

Ha rimediato una distrazione all’adduttore della coscia sinistra



Vojvoda: “Ho scelto la storia”

Il kosovaro: “Mi costa la Champions, pazienza”. Linetty: “Sì, ho parlato con Praet e Andersen”.

La Gazzetta dello Sport

“Belotti e Sirigu qui per sempre. Nkoulou rinnova e Vera ci piace”.

Presentati Linetty e Vojvoda: è l’occasione per il diretto tecnico Vagnati per fare il punto sul mercato: “Vogliamo giocatori col cuore felice”.