La rassegna stampa di oggi, 30 agosto 2020 - Toro.it

I titoli sul Torino dei quotidiani in edicola oggi, domenica 30 agosto 2020: dal calciomercato alla prima uscita stagionale della squadra di Giampaolo

Il campo ma anche il mercato. Il giorno dopo la prima uscita stagionale del Torino, quella di ieri contro il Novara in amichevole, i giornali che si occupano delle vicende granata danno spazio sia alla gara, con le impressioni dei nuovi acquisti, tutti e tre in campo, sia al calciomercato, considerato che Vagnati dovrà ancora dare a Giampaolo i giocatori funzionali al suo sistema di gioco. Questi i temi principali nella rassegna stampa del 30 agosto 2020.

Torino, la rassegna stampa

Tuttosport

E’ subito Zaza-Gallo

Gioco rapido, pressing alto. Toro avanti con i centravanti, poi Bortolussi per il Novara, quindi i gol di Segre-Edera.



Il diktat numero uno: “Voglio una squadra sempre sul pezzo”

“Un test fondamentale dopo allenamenti di sicuro non sprecati”



Settimana Vera

Domani comincia il conto alla rovescia per il dentro o fuori del centrocampista argentino

La Stampa

Tocchi rapidi e precisi. E lanci lunghi vietati. La cura Giampaolo dà già la scossa al Toro

Test per i granata al Grande Torino con il Novara (4-1). Vanno a segno Zaza, Belotti, Segre e Edera

La Gazzetta dello Sport

Il Toro di Giampaolo va di corsa

Poker al Novara, il tecnico è soddisfatto: “Stiamo lavorando bene”