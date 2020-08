La rassegna stampa di oggi, 31 agosto 2020 - Toro.it

Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano del Torino

Sui principali quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano del Torino si parla delle novità che ha portato Marco Giampaolo: gli allenamenti, il modulo diverso e soprattutto la mentalità differente con la quale la squadra gioca rispetto al passato. Non mancano poi le notizie di mercato, in particolare si parla del regista che arriverà. Ecco i titoli dei giornali nella nostra consueta rassegna stampa.

Tuttosport

Al ballo di Giampaolo

Droni, aritmetica e gioco stile rock

“Mai fermi, pressing, intensità”: la chiave del 4-3-1-2. Belotti sempre in zona pericolo: non più sulla bandierina

Toro, Biglia chiama: “Rivoglio l’Italia”. Vera passo avanti

L’ex del Milan bussa alla porta di Cairo, mentre l’Argentinos Juniors ufficializza il sostituto di Vera: preso Facundo Mater

Segre, Jolly tifoso costato 5mila euro

Era il suo rimborso spese in Primavera, 5 anni fa: Bava lo strappò gratis al Milan. Il controriscatto dopo il prestito al Chievo? 100mila euro ben spesi

La Gazzetta dello Sport

Svolta Toro

Gioco, gol e pressing. Così Giampaolo ha cambiato subito il Dna dei granata

Primi segnali di una nuova mentalità: squadra più offensiva e spregiudicata

La Repubblica

Cairo: “Non resterò a vita ma cedo il Torino solo a chi farà meglio di me”

Toro, prossima tappa Vera

L’obiettivo di Giampaolo

Il Corriere della Sera

E’ ancora Belotti più Zaza

Giampaolo cambia il Toro ma non l’attacco, dove riparte dalla coppia che ha firmato la salvezza