La rassegna stampa di oggi, 1 settembre 2020 - Toro.it

Le mosse di mercato del Torino, il voto dei tifosi vip a Cairo e i cambiamenti voluti da Marco Giampaolo sono gli argomenti principali sulle pagine dei quotidiani che si occupano del Torino in edicola quest’oggi. Ecco i titoli dei giornali nella nostra consueta rassegna stampa.

Tuttosport

Vera, 9 milioni. E rispunta Pereyra

Ritorno di fiamma e per il regista si alza l’offerta

L’Argentinos Jnr così si può convincere. Ma il jolly del Watford ora costa meno: che occasione alternativa!

Specchia il nuovo cercatalenti Toro dribblò la rivolta

Il fedelissimo di Vagnati ha preso il posto di Milanetto. Alla Spal si è imposto nonostante l’ostilità dei tifosi per il “caso Portogruaro”

Mancini: vai Toro! L’Europa di Belotti

In nazionale cerca le soddisfazioni internazionali che ancora non ha potuto togliersi in granata. Il ct lo rilancia: “Con Giampaolo può tornare a segnare tanto”

La Gazzetta dello Sport

Muro nuovo.

Nkoulou-Bremer. Adesso il Torino si gioca la coppia

Difesa a zona, il camerunese corre verso il 2023. Gleison centrodestra

La Repubblica

Cairo, il voto dei tifosi una risicata sufficienza

Gli viene riconosciuto di aver salvato la squadra dandole stabilità in serie A. Ma l’accusa più grande è di aver disperso il vero spirito del popolo granata

Il Corriere della Sera

Speranza Segre(ta)

Domani contro la Pro Patria, senza 7 giocatori nazionali Giampaolo modifica il Toro. Altra occasione per la mezzala che sogna di restare in granata