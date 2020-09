Torino, la rassegna stampa di oggi 2 settembre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: 15 anni di presidenza Cairo, i desideri di mercato di Giampaolo e l’amichevole di questa sera

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come Urbano Cairo stia lavorando per il calciomercato del Toro: 15 anni di presidenza per lui, Giampaolo aspetta altri colpi e intanto pensa al campo.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: “Toro, accontenta mio fratello”

Federico Giampaolo: “Marco chiama spesso Torreira: lo rivuole con lui”

Con i big in Nazionale, occasione per tanti: occhi su Zaza e Meité

La Stampa: Cairo, 15 anni di Toro. È stato bravo e fortunato, ma ora serve il rilancio

Accolto da salvatore nel 2005 e da un po’ nel mirino dei contestatori. Luci e ombre di un patron che con Giampaolo inaugura un nuovo ciclo

CronacaQui: Edera, Millico e gli altri. Contro la Pro Patria i giovani sotto esame

Tanti assenti e Giampaolo punta sulla linea verde

La Gazzetta dello Sport: Cairo, 15 anni di Toro: “Ho sempre messo amore e passione. Belotti un esempio, è il colpo di cui vado orgoglioso”

Corriere Torino: Il Toro e il tridente leggero. Assente Belotti (in azzurro), Giampaolo “cambia” zaza