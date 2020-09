Torino, la rassegna stampa di oggi 3 settembre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: avanti con il calciomercato, ma frenata contro la Pro Patria. Giampaolo lavora e aspetta rinforzi

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta della partita di ieri contro la Pro Patria, delle parole di Cairo e delle possibili mosse di calciomercato.

Tuttosport: Il Toro B? Vale la C!

In campo solo 3 titolari della squadra che Giampaolo progetta: le riserve brillano poco, Berenguer sbaglia un rigore

Anche Cairo alimenta il vero sogno in regia: “Torreira? Vediamo”

“Sì, stiamo cercando un play per il centrocampo di Giampaolo”

La Stampa: Belotti azzurro ha il Toro in testa: “Con Giampaolo ci divertiremo”

Il Gallo guarda all’Europeo 2021 ma pensa anche al nuovo ciclo granata: “Ci guida un maestro”

CronacaQui: Toro, Cairo apre a Torreira e blinda capitan Belotti: “È un esempio per tutti”

Il presidente: “Derby? Ne ho vinto solo uno…”

La Repubblica: Toro, solo pari con la Pro Patria. Cairo promette Torreira per la regia

Passo indietro dei granata nella seconda amichevole della stagione, complici le molte assenze dei nazionali. Ma Giampaolo non si preoccupa. A segno Zaza. Sabato nuovo test con la Pro Vercelli al “Grande Torino”

La Gazzetta dello Sport: “Riapriamo gli stadi”

Cairo: “Prima viene la salute. Un’idea rientrare a posti ridotti”

Corriere Torino: “Ci divertiamo”

Belotti caricatissimo dall’arrivo di Giampaolo al Toro: “Il suo calcio è una bella occasione di riscatto per noi”