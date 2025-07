I titoli dei principali quotidiani sulla squadra granata: in arrivo dal Tolosa Aboukhlal, le parole di Adams e il profilo di Israel

Tuttosport

Toro, 4 gol made in Baroni

Cremonese ko. Ritiro finito: si comincia a vedere la mano del tecnico però la squadra ha ancora lacune. Anjorin assente per precauzione.

Adams: “Zapata con me trequartista? Sì, lo posso fare”

Le parole dello scozzese: “Tenere il pallone è sempre stato un mio punto di forza, era così anche quando giocavo nel Southampton. E Duvan è fantastico!”.

Toro-Aboukhlal, ok per 10 milioni. Blitz anche per Elmas

Vagnati in Germania: trovato l’accordo con il Tolosa (8 + 2 di bonus) per il marocchino. Nuovi contatti con il Lipsia per il macedone.

Ecco Israel: e da martedì si allenerà al Filadelfia

L’uruguayano ha svolto le visite mediche e firmato il contratto con il Torino.

La Gazzetta dello Sport

Il giorno di Israel. Un nuovo gigante chiude la porta

C’è il quarto colpo del mercato granata: dallo Sporting ecco un portiere di 190 cm già visto alla Juventus Next Gen.