Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul mercato, tra entrate e uscite nel club

La Gazzetta dello Sport

Lampi di Anjorin

Visione e giocate, il talento di Tino accende il Toro

Tuttosport

“Vediamoci per Simeone”

Contatti tra Toro e Napoli per definire l’affare dopo che il giocatore ha già detto sì a Cairo. Nuovo appuntamento entro metà settimana

Ouattara convince. Baroni ha detto sì

Cairo ha assicurato che arriverà un terzino sinistro: proseguono i contatti col club del Principato

Tameze e Ilkhan: tagli in mediana

Sei calciatori per due posti sono troppi: il Toro cerca soluzioni

Ngonge, voglia di Toro. Ora corre per Valencia

L’attaccante è arrivato in ritardo di condizione e al Filadelfia sta svolgendo un lavoro personalizzato per ritrovare la forma migliore

Corriere Torino

Ilic l’altro tesoro del Toro: lavora per conquistare Baroni o una chance sul mercato

A gennaio è stato vicino allo Spartak Mosca, ora piace a diversi club non soltanto in Italia