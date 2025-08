Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul mercato, tra entrate e uscite nel club

La Gazzetta dello Sport

Un mese da Toro

Era l’inizio di luglio quando Marco Baroni ha messo piede per la prima volta a Torino per cominciare la nuova avventura. Il tecnico ha avviato in fretta una rivoluzione gentile per aprire un nuovo ciclo avendo in testa un chiodo fisso: riempire il Toro di entusiasmo e passione

Passi avanti Israel: ripresa graduale in palestra

Tuttosport

Toro-Spartak con il rilancio. Affare Coco, svolta Idzes

Vagnati vuole almeno 16 milioni dai russi. E con il Venezia parla del centrale indonesiano e di Oristanio

E il Lipsia manda un messaggio ai granata: “Elmas sta bene”. Per ora niente sconti

A margine della gara con l’Atalanta il ds dei tedeschi ha parlato col macedone

Simeone, ci siamo! L’intesa è ai dettagli, oggi il summit finale

Sempre più vicino l’accordo con il Napoli: si va verso un trasferimento a titolo definitivo tra 6 e 7 milioni. Il Cholito ha già detto sì al Toro da giorni

Toro, la rinascita di Njie dopo 6 mesi e 2 cadute

Prima la frattura al malleolo a febbraio, poi i problemi al polpaccio. Ora torna a sorridere: primo allenamento con la squadra al Filadelfia

Corriere Torino

Israel, la scelta del Toro

Dopo Milinkovic-Savic, in porta arriva l’uruguaiano campione sudamericano con il Nacional Under 20

I ragazzi del Toro pronti a prendersi il nuovo Robaldo

Lunedì l’Under 15 e l’Under 16 al lavoro nella casa del vivaio granata, poi arriverà la Primavera