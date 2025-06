I titoli dei principali quotidiani sulla squadra granata: l’interesse del Torino per Simeone, la crescita di Dellavalle e Casadei

Tuttosport

Attacco, anche il Toro su Simeone

Vagnati vuole vendere Sanabria e cerca una prima punta vera: Adams nella scorsa stagione si è dovuto adattare per l’infortunio di Zapata. Il colombiano tornerà, ma a 34 anni dovrà essere gestito.

Specialità della casa. I prestiti con diritto ma senza il riscatto

In 4 estati, comprati solo 5 giocatori (3 con lo sconto) su ben 16 “affittati”, privi di un obbligo di acquisto

Dellavalle-Toro, destino Baroni e nuovo contratto

Esordì in A proprio con il tecnico che ora gli darà fiducia in granata. Occhio agli incroci con Schuurs.

Allarme Sazonov: servono esami

Il georgiano non migliora: il Toro è in ansia e attende notizie dalla Slovacchia.

La Stampa

Toro, un trequartista in casa. L’Under 21 candida Casadei

Il centrocampista è stato quasi sempre utilizzato in mediana nella gestione di Vanoli. Ma il suo percorso in azzurro regala a Baroni un’alternativa già pronta per il suo gioco.