I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 16 giugno: il mercato, l’attesa per i rinforzi a tre settimane dal raduno

Tuttosport

-Mezzo Toro dopo Ferragosto. I mercati di Cairo, un problema per Baroni

Le estati di Juric e di Vanoli: ben il 45% dei rinforzi nella ultime due settimane di mercato

-Sazonov esce in lacrime. Ansia Toro, nove mesi dopo

Gol alla Francia agli Europei Under 21, poi il ko al ginocchio operato

-“Gli acquisti tardivi una difficoltà in più. Vanoli? Mi piaceva”

Ciccio Graziani: “Se si vuole agevolare il lavoro di Baroni si completi la rosa in fretta con rinforzi di qualità”

La Gazzetta dello Sport

-Vlasic a tutto campo

Dietro l’attaccante oppure più esterno: idee da nuovo Toro

–Georgia Under 21, gol e infortunio per Sazonov