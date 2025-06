Ecco i titoli sul Torino dai principali quotidiani di oggi: Elmas torna al Lipsia, la convocazione di Perciun e la trattativa con Baroni

La Stampa

“Il Toro mi ha cambiato la vita ora giro l’Italia per fare il tifo”

L’avvocata di Amburgo, Franziska, ha scoperto la passione per i granata durante un viaggio in città: “Volevo vedere la Juventus ma l’Allianz mi ha deluso e mi sono innamorata della curva dell’Olimpico”.

Il Baroni rampante

Toro, il presidente Cairo incontra l’allenatore che ha risolto il contratto con la Lazio: idee tattiche e motivazioni lo convincono, nelle prossime ore la decisione definitiva. Vanoli rimane in sospeso, non è ancora stato esonerato.

La Gazzetta dello Sport

Favola Perciun

Dal debutto in Serie A alla sfida all’Italia. La scalata di Sergiu.

Tuttosport

Baroni libero. Toro in pole ora il summit con Cairo

Entro domani il vertice per definire il legame biennale con il club granata. Il percorso è ormai definito: la Fiorentina adesso fa meno paura al Torino.

Il tempo è scaduto. Elmas ritorna al Lipsia (per ora)

Il macedone ha un contratto con i tedeschi fino al 2026. Come previsto, il Torino non ha esercitato l’opzione di acquisto a 17 milioni. E la richiesta è già di 20.